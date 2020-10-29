Владимир Зеленский выступил на срочном заседании СНБО по ситуации с Конституционным судом. Президент отметил, что на решение КСУ об электронном декларировании уже отреагировали в Евросоюзе.

Решение Конституционного суда никогда не воспримет ни общество, ни партнеры в Евросоюзе. Об этом в своей речи во время заседания 29 октября Совета нацбезопасности и обороны заявил Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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Мы с вами уже получили четкие сигналы (от ЕС – 24 канал),

– отметил президент.

Напомним, ранее появилась информация, что в Евросоюзе обеспокоены решением Конституционного суда об отмене е-декларирования. Там считают, что оно может стать основанием для временной приостановки безвизового режима для Украины. А депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал такое решение КСУ "прыжком в прошлое".

Что еще сказал президент в своей речи

Он осудил такое решение КСУ и заверил, что система е-декларирования в Украине будет работать

Отмененное постановление восстановят и безотлагательно подадут на рассмотрение Верховной Рады.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эту проблему решала улица на свое усмотрение, а также чтобы любое решение Конституционного суда использовали враги Украины для дискредитации нашей страны за рубежом.

Глава государства обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили детали, которые привели к такому решению суда.

Речь Владимира Зеленского на срочном заседании СНБО: смотрите видео

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