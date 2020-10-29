Мы уже видим сигналы, – Зеленский о реакции ЕС на решение КСУ
Владимир Зеленский выступил на срочном заседании СНБО по ситуации с Конституционным судом. Президент отметил, что на решение КСУ об электронном декларировании уже отреагировали в Евросоюзе.
Решение Конституционного суда никогда не воспримет ни общество, ни партнеры в Евросоюзе. Об этом в своей речи во время заседания 29 октября Совета нацбезопасности и обороны заявил Владимир Зеленский, пишет 24 канал.
Узнайте больше Система е-декларирования в Украине будет работать, – Зеленский
Мы с вами уже получили четкие сигналы (от ЕС – 24 канал),
– отметил президент.
Напомним, ранее появилась информация, что в Евросоюзе обеспокоены решением Конституционного суда об отмене е-декларирования. Там считают, что оно может стать основанием для временной приостановки безвизового режима для Украины. А депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал такое решение КСУ "прыжком в прошлое".
Что еще сказал президент в своей речи
- Он осудил такое решение КСУ и заверил, что система е-декларирования в Украине будет работать
- Отмененное постановление восстановят и безотлагательно подадут на рассмотрение Верховной Рады.
- Президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эту проблему решала улица на свое усмотрение, а также чтобы любое решение Конституционного суда использовали враги Украины для дискредитации нашей страны за рубежом.
- Глава государства обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили детали, которые привели к такому решению суда.
Речь Владимира Зеленского на срочном заседании СНБО: смотрите видео
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- В 18:00 28 октября НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- В МИД Украины предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.