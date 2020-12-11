Президент Украины Владимир Зеленский проведет онлайн-встречу с Венецианской комиссией. Они планируют обсудить выводы, которые опубликовала комиссия по скандальному решению Конституционного Суда Украины.

Зеленский пытаться детально обсудить определенные пункты и аргументы комиссии. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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Дело в том, что 2 вывода, которые опубликовала Венецианская комиссия еще не утверждены. Их еще будут рассматривать на пленарной сессии 11 – 12 декабря, так в документе могут быть определенные изменения. Однако Вениславский заверил, что они будут не существенными.

Я думаю, 90% аргументации, приведенной в этих выводах, останутся. Через несколько часов будет онлайн-встреча Венецианской комиссии с президентом Владимиром Зеленским,

– сказал Вениславский.

"На этой онлайн-встрече, я думаю, мы как раз сможем выяснить, что имела в виду Венецианская комиссия под определенными формулировками и пунктами. По результатам такого обсуждения возможны какие-то корректировки, но в целом, думаю, выводы останутся такими, как есть" , – заверил представитель президента.

Выводы Венецианской комиссии относительно КСУ: коротко