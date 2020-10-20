Зеленский о режиме тишины на Донбассе: не идеальный, но продолжается 86 день подряд
Владимир Зеленский выступил в Раде с традиционным ежегодным посланием к парламенту. Президент говорил, в частности, о завершении войны на Донбассе и возвращения украинских территорий.
О режиме тишины на Донбассе
27 июля было объявлено о прекращении огня на Донбассе. Глава государства отметил относительную тишину, которая продолжается там уже 86 день подряд, сообщает 24 канал.
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Он добавил, что за все это время Украина получила лишь одну боевую потерю. "Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хроним своих героев, когда не плачут матери и дети – это дает нам надежду", – подчеркнул президент.
Этот режим тишины – самый длинный за годы войны. Идеален ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать, что количество выстрелов существенно уменьшилось,
– отметил Зеленский.
Президент также отметил, что местные жители Донбасса теперь уже не слушают новостей о тишине, ведь слышат ее в реальной жизни.
Зеленский отметил, что международные партнеры, в частности – Евросоюз, США, Канада, Турция, Великобритания, положительно оценивают стремление Украины к миру и продолжают ее в этом поддерживать.
О нормандском формате
Владимир Зеленский подчеркнул: важным достижением является тот факт, что удалось разблокировать нормандский процесс. Ведь он был заблокирован с 2016 года.
Наши дипломаты безпереровно работают над подготовкой следующего нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира,
– заверил он.
"Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. Мы должны заботиться о них и бороться за них", – отметил украинский президент.
Возвращение пленных
По словам Зеленского, Украине удалось освободить и вернуть родным 136 граждан из русского плена.
Мы боремся за каждого – и военного, и гражданского. Для меня человек – высшая ценность. Каждый гражданин должен знать, что государство его не оставит,
– заверил президент.
Он также отметил, что процесс освобождения украинцев продолжается. "Мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену и делаем все для их возвращения", – подчеркнул глава государства.
Ежегодное обращение президента Зеленского в Раде: онлайн-трансляция