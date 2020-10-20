Владимир Зеленский выступил в Раде с традиционным ежегодным посланием к парламенту. Президент говорил, в частности, о завершении войны на Донбассе и возвращения украинских территорий.

О режиме тишины на Донбассе

27 июля было объявлено о прекращении огня на Донбассе. Глава государства отметил относительную тишину, которая продолжается там уже 86 день подряд, сообщает 24 канал.

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Он добавил, что за все это время Украина получила лишь одну боевую потерю. "Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хроним своих героев, когда не плачут матери и дети – это дает нам надежду", – подчеркнул президент.

Этот режим тишины – самый длинный за годы войны. Идеален ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать, что количество выстрелов существенно уменьшилось,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил, что местные жители Донбасса теперь уже не слушают новостей о тишине, ведь слышат ее в реальной жизни.

Справка. С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на это, боевики не соблюдают договоренности. Чаще всего они совершают провокационные выстрелы.



Однако 6 сентября оккупанты полностью сорвали перемирие, они прицельно обстреляли позиции военных ВСУ. Тогда погиб украинский защитник.

Зеленский отметил, что международные партнеры, в частности – Евросоюз, США, Канада, Турция, Великобритания, положительно оценивают стремление Украины к миру и продолжают ее в этом поддерживать.

О нормандском формате

Владимир Зеленский подчеркнул: важным достижением является тот факт, что удалось разблокировать нормандский процесс. Ведь он был заблокирован с 2016 года.

Наши дипломаты безпереровно работают над подготовкой следующего нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира,

– заверил он.

"Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. Мы должны заботиться о них и бороться за них", – отметил украинский президент.

Возвращение пленных

По словам Зеленского, Украине удалось освободить и вернуть родным 136 граждан из русского плена.

Мы боремся за каждого – и военного, и гражданского. Для меня человек – высшая ценность. Каждый гражданин должен знать, что государство его не оставит,

– заверил президент.

Он также отметил, что процесс освобождения украинцев продолжается. "Мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену и делаем все для их возвращения", – подчеркнул глава государства.

Ежегодное обращение президента Зеленского в Раде: онлайн-трансляция