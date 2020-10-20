Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде Украины. В своем выступлении глава государства в частности рассказал о борьбе власти с пандемией коронавируса.

Владимир Зеленский больше всего акцентировал внимание на том, что" медицинскую систему Украины уничтожили предшественники", сообщает 24 канал.

К слову Ежегодное обращение президента Зеленского в Верховную Раду: онлайн-трансляция

Именно темой коронавируса президент и начал свое ежегодное обращение. Он подчеркнул, что этой темы не было в его предвыборной программе, и никто в Мире не мог предсказать пандемии еще в 2019 году.

С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями – плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромного количества больных и умерших,

- подчеркнул глава государства.

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