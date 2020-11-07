Новое перемирие на Донбассе вступило в силу 27 июля. Несмотря на то, что пророссийские боевики продолжают провоцировать наших бойцов, количество боевых потерь среди бойцов ВСУ уменьшилось. Такую статистику привел Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что количество погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в 10 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В то же время украинский лидер напомнил, что в Украине все еще есть боевые потери, поэтому так важно продолжать движение в направлении прекращения войны и достижения мира.

К сожалению, есть 3 боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, увы. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз – количество погибших украинских военных,

– заявил глава государства.

Президент отметил, что сокращение количества боевых потерь с украинской стороны – это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", – отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обїяснил, что переговорный процесс продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях. Среди них можно выделить:

10 ноября начнут работать КПВВ "Счастье" и КПВВ в Золотом;

13 ноября Украина должна провести видеоконференцию советников в нормандском формате;

Украина представила свой план действий прекращения войны на Донбассе, который уже направила в ОБСЕ;

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