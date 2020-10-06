Владимир Зеленский заявил, что протесты в российском городе Хабаровск доказали, что у русских есть свои мысли и на них нельзя влиять только с помощью информационной политики РФ. Президент Украины отметил, что в любой момент может произойти общественный взрыв, который мы сегодня видим в Беларуси.

О возможном расколе Кремля и массовых протестах

Владимир Зеленский подчеркнул, что власти любой страны должны построить диалог с людьми. Если этого не произойдет, то будет "волна, которая смывает все прошлое". Об этом глава государства рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщает сайт Офиса Президента.

Важно Местных выборов на Донбассе не будет, – Зеленский

Зеленский отметил, что ему очень понятна позиция людей, которые выходят на митинги.

Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв. Должен быть диалог, людей нужно слышать. Если люди хотят перемен, значит, настало время для этих перемен, и перемены должны были быть еще раньше,

– пояснил президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что в Украине уже было два Майдана и это объясняется тем, что люди не хотят жить так, как раньше.

О возвращении СССР

Президент подчеркнул, что у Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз и Украина это прекрасно понимает. Он добавил, что всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, – это религия и язык. По словам Зеленского, эти вещи либо объединяют, либо раскалывают общество.

Есть такая политика Российской Федерации. Люди, говорящие на русском языке, должны объединиться под единой страной. Украина – демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык – украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что многие люди разговаривают на польском, венгерском, румынском, болгарском, ведь у нас такая богатая, большая страна. Напоследок Зеленский подчеркнул, что вокруг языка никто не будет объединяться.