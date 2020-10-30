Президент уже разговаривал с Тупицким: все решения приняли после переговоров, – Мендель
Владимир Зеленский общался с главой Конституционного суда Александром Тупицким после принятия судом скандального решения. Во всех последующих действиях власти учитывали результаты этих переговоров.
О встрече Тупицкого и Зеленского и влиянии этого на дальнейшие решения рассказала Интерфакс-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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По ее словам, глава государства уже разговаривал с главой Конституционного Суда после принятия одиозного решения КСУ, которое несет угрозу национальной безопасности.
Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом Министров, принимали с учетом переговоров с судьей Тупицким,
– отметила Мендель.
К слову, председатель КСУ на брифинге в Киеве заявил, что запланированная встреча с президентом до сих пор не состоялась, хотя ее и планировали. Кроме того, Тупицкий назвал законопроект Зеленского имеющим признаки конституционного переворота.
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Скандальное решение КСУ и реакция Зеленского
- Ранее Конституционный Суд признал неконституционным наказание за ложные данные в е-декларациях.
- После этого Зеленский созвал СНБО, а тогда подал в парламент законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".
- Президент предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий.
- Также в документе предусмотрены увольнения судей КСУ.
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