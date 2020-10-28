Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в 76-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков почтили память павших во Второй мировой войне. Политики поблагодарили украинцев, которые отдали свою жизнь, защищая родную землю от врагов.

От имени Владимира Зеленского установили венок к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы заплатили чрезвычайно высокую цену за мир, и наивысшим почетом памяти павших является сохранение мира.

К чествованию памяти присоединился и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В твиттере он поблагодарил защитников, которые ценой собственной жизни освободили Украину от фашистских войск.

Герои того времени без колебаний встали на защиту будущего своей страны. Мы кланяемся всем, кто освободил родную землю от врага, и гордимся их героизмом и стойкостью,

​– написал Разумков.

Что известно об этом дне

В Украине 28 октября традиционно считают Днем освобождения от нацистов. Последним городом, который оккупанты освободили, был Хуст.

За 40 месяцев войны Украина потеряла от 8 до 10 миллионов человек. Больше всего погибших было среди мирного населения.

Еще 2 миллиона 400 тысяч украинцев вывезли на принудительные работы в Германию.

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