В Брюсселе 6 октября состоялся саммит Украина – ЕС. Во время мероприятия украинский президент Владимир Зеленский имел честный открытый разговор с руководителями Европейского Союза. И для украинской стороны не было никаких "поблажек".

На саммите Украина – ЕС у Зеленского не было никаких "поблажек"

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В комментарии Интерфакс-Украина он подчеркнул, что институты ЕС – это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки.

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Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент Зеленский беседовал тет-а-тет с Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено,

– заметил Жовква.

Обратите внимание! После саммита звучат мнения, что руководство ЕС удерживалось от критики украинской власти, чтобы с самого начала не ухудшать взаимоотношения.

Заместитель руководителя Офиса Президента, со своей стороны, назвал абсолютно некомпетентными тех, кто говорит о "первой встрече" Зеленского с руководителями ЕС.

Жовква уточнил, что президент Зеленский уже имел коммуникацию с европейскими чиновниками:

с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем они говорили по телефону и у них была личная встреча, когда Мишель еще не был на этом посту, но уже знал о назначении;



они говорили по телефону и у них была личная встреча, когда Мишель еще не был на этом посту, но уже знал о назначении; с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен , которая физически не присутствовала на саммите, Зеленский несколько раз говорил по телефону, в частности накануне саммита;



, которая физически не присутствовала на саммите, Зеленский несколько раз говорил по телефону, в частности накануне саммита; с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Зеленский встречался за десять дней до саммита.

Руководитель ОПУ добавил, что на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например об антикоррупционной инфраструктуре.

"Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он – абсолютный сторонник этой политики, и независимость деятельности НАБУ и САП будет абсолютно обеспечена. ЕС услышал и согласился с этой позицией", – констатировал Жовква.

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