Зеленский: Санкции за нарушение карантина выходного дня будут для всех одинаковыми
Наказание за несоблюдение карантина выходного дня власть будет применять ко всем без исключения нарушителям. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 18 ноября.
18 ноября Зеленский выложил в фейсбуке очередное видеообращение к украинцам. На этот раз, пишет 24 канал, он прокомментировал карантин выходного дня в Украине и наказание за его нарушение.
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Такого не будет, чтобы "друзьям – все, а врагам – локдаун"
Украинский президент заверил, что власть не будет действовать по принципу "друзьям – все, а врагам – локдаун".
Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех,
– заявил Зеленский.
В то же время он поблагодарил руководство Национальной полиции и Министерства внутренних дел за оперативную реакцию на случаи нарушения карантина выходного дня.
- Особенно – за реакцию на нарушение клубом отдыха, который принадлежит сыну руководителя департамента НПУ.
Закон – один для всех, особенно для полицейских также
Зеленский сообщил, что смотрел сюжет о работе на выходных клуба, который принадлежит сыну одного из полицейских начальников. "Уже сегодня он уволен из Национальной полиции", – подчеркнул глава государства.
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По его мнению, правоохранители отреагировали на ситуацию оперативно и справедливо.
Закон в Украине должен быть – и будет – один для всех. Особенно это касается стражей правопорядка, которые должны следить за соблюдением именно этого закона,
– подытожил Владимир Зеленский.
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