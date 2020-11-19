Наказание за несоблюдение карантина выходного дня власть будет применять ко всем без исключения нарушителям. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 18 ноября.

18 ноября Зеленский выложил в фейсбуке очередное видеообращение к украинцам. На этот раз, пишет 24 канал , он прокомментировал карантин выходного дня в Украине и наказание за его нарушение.

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Такого не будет, чтобы "друзьям – все, а врагам – локдаун"

Украинский президент заверил, что власть не будет действовать по принципу "друзьям – все, а врагам – локдаун".

Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех,

– заявил Зеленский.

В то же время он поблагодарил руководство Национальной полиции и Министерства внутренних дел за оперативную реакцию на случаи нарушения карантина выходного дня.

Особенно – за реакцию на нарушение клубом отдыха, который принадлежит сыну руководителя департамента НПУ.

Закон – один для всех, особенно для полицейских также

Зеленский сообщил, что смотрел сюжет о работе на выходных клуба, который принадлежит сыну одного из полицейских начальников. "Уже сегодня он уволен из Национальной полиции", – подчеркнул глава государства.

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По его мнению, правоохранители отреагировали на ситуацию оперативно и справедливо.

Закон в Украине должен быть – и будет – один для всех. Особенно это касается стражей правопорядка, которые должны следить за соблюдением именно этого закона,

– подытожил Владимир Зеленский.

Видеообращение Зеленского: полное видео