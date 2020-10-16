Президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Турция могли бы плодотворно сотрудничать в сфере самолетостроения. Также украинцам бы пригодился опыт турок в создании беспилотников.

Зеленский о запуске совместного предприятия

О новых совместных проектах с Турцией президент Украины рассказал в интервью турецкому информагентству Demirören. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Турки заинтересованы в сотрудничестве с предприятием "Антонов", рассказал президент. Зеленский считает, что еще одно направление сотрудничества касается беспилотников. Ведь именно этот вид вооружения способен кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия – естественный шаг,

– отметил Зеленский.

Однако глава государства отметил, что сотрудничество Киева и Анкары может коснуться и других сфер оборонной промышленности. В частности:

двигателестроения;

развития систем ПВО;

совместного производства корабля класса "Корвет".

Обратите внимание! 16 октября президент Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Прибыл глава государства по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Зеленский также встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.