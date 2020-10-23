Окружной административный суд Киева разрешил Владимиру Зеленскому провести всеукраинский опрос 25 октября. Именно в день местных выборов украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов от президента.

Ранее житель Ивано-Франковской области через суд требовал признать опрос Зеленского незаконным. Однако ОАСК отклонил иск. Об этом говорится в решении суда.

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"Суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и неподкрепленным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", – заявили в постановлении.

Такое решение суд объяснил тем, что обязательным условием предоставления правовой защиты является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения.

Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение каких-либо действий на будущее не может быть расценено как действие, нарушающее право истца,

– добавили в суде.

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Пять вопросов Владимира Зеленского: главное

Ранее президент Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. Поэтому 25 октября украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов. По словам Зеленского, они будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".

5 вопросов опроса:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Владимир Зеленский во время интервью заявил, что всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение. Однако юридических последствий у его результатов быть не может.



5 вопросов от Зеленского / Инфографика 24 канала