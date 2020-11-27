Владимир Зеленский на совещании обсудил скандальное решение Конституционного Суда. Президент Украины отметил, что несмотря на то, что КСУ своим решением создал конституционный кризис, в этой ситуации есть кое-что позитивное.

Зеленский дал задание максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство, чтобы преодолеть этот кризис. Об этом сообщает Офис Президента.

Важно Необходимо обеспечить полное восстановление проверок деклараций, – Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что власть должна сделать все, чтобы пауза не затянулась на пол года или год.

Единственный плюс – это консолидация всех антикоррупционных органов. Всех звеньев нашей власти. Такой консолидации, такой работы вместе никогда не было в Украине. Поэтому это, может быть, должно было произойти, чтобы все начали работать вместе,

– пояснил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что решение КСУ поставило под угрозу европейское будущее Украины и отношение международных партнеров к нашей стране.

Обратите внимание! Решение Конституционного Суда развязало руки многим коррупционерам, ведь фактически позволило врать в своих электронных декларациях. В НАПК заявили, что правоохранители уже закрыли несколько уголовных производств о ложном декларировании на общую сумму более 30 миллионов гривен.