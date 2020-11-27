Это должно было произойти, чтобы все начали работать, – Зеленский о решении КСУ
Владимир Зеленский на совещании обсудил скандальное решение Конституционного Суда. Президент Украины отметил, что несмотря на то, что КСУ своим решением создал конституционный кризис, в этой ситуации есть кое-что позитивное.
Зеленский дал задание максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство, чтобы преодолеть этот кризис. Об этом сообщает Офис Президента.
Важно Необходимо обеспечить полное восстановление проверок деклараций, – Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что власть должна сделать все, чтобы пауза не затянулась на пол года или год.
Единственный плюс – это консолидация всех антикоррупционных органов. Всех звеньев нашей власти. Такой консолидации, такой работы вместе никогда не было в Украине. Поэтому это, может быть, должно было произойти, чтобы все начали работать вместе,
– пояснил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что решение КСУ поставило под угрозу европейское будущее Украины и отношение международных партнеров к нашей стране.
Что известно о скандальном решении КСУ?
27 октября Конституционный Суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАЗК с контроля и проверки деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.
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