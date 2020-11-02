Зеленский сравнил кризис КСУ с бегством Януковича
Владимир Зеленский заявил, что для защиты государства возможно решение кризиса в политическом поле. Президент провел параллель между ситуацией с Конституционным Судом и бегством Януковича.
Зеленский прокомментировал вопрос конституционности законопроекта о КСУ в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.
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Я вспомнил о бегстве Януковича. А где было написано в Конституции, что лишается президент своих полномочий из-за побега? Нет,
– сказал глава государства.
И добавил, что тогда приняли решение, объявили новые выборы, и это было правильно.
"Мы все тогда у экранов телевизоров сидели и поддерживали. И большинство депутатов поддержали", – пояснил президент. Он отметил, что это было правильное решение, потому что оно защитило государство, общество. Зеленский отметил, что подобное происходит и теперь с Конституционным Судом.
Что известно о законопроекте Зеленского относительно КСУ
- 27 октября Конституционный Суд принял скандальное решение, признав неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему э-декларирования.
- В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. А также признать его решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий.
- Такая инициатива главы государства разделила общество на два лагеря: тех, кто поддерживает ее, и тех, кто против.
- Больше о ситуации с КСУ читайте по ссылке.
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