Владимир Зеленский заявил, что для защиты государства возможно решение кризиса в политическом поле. Президент провел параллель между ситуацией с Конституционным Судом и бегством Януковича.

Зеленский прокомментировал вопрос конституционности законопроекта о КСУ в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.

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Я вспомнил о бегстве Януковича. А где было написано в Конституции, что лишается президент своих полномочий из-за побега? Нет,

– сказал глава государства.

И добавил, что тогда приняли решение, объявили новые выборы, и это было правильно.

"Мы все тогда у экранов телевизоров сидели и поддерживали. И большинство депутатов поддержали", – пояснил президент. Он отметил, что это было правильное решение, потому что оно защитило государство, общество. Зеленский отметил, что подобное происходит и теперь с Конституционным Судом.

Что известно о законопроекте Зеленского относительно КСУ