За право считаться реальной властью в Украине борются сегодня все. Полтора год назад было принято говорить о том, что Зеленский объединил страну. Карта украинского волеизъявления была однородно зеленой – с небольшими вкраплениями регионального инакомыслия. Кто-то сгоряча делал вывод о найденном золотом сечении украинской политики, которое сможет стать общим знаменателем для страны.

Это была ошибка. Зеленский не был точкой консенсуса. Каждый его избиратель придумывал президента самостоятельно – и, в результате, каждый разочаровался в нем по-своему. Кризис доверия и легитимности был делом времени – и как только прежняя монолитность власти начала давать трещину, мы стали наблюдать метастазы. Об этом в новом выпуске блога "Грани правды" на 24 канале.

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Нужно понимать, что за 30 лет независимости в Украине сложились свои собственные касты. Мы по инерции называли их по роду должностных обязанностей – что, в общем, никак не меняло положение дел.

Прокурорская каста. Милицейская каста. Судебная каста. Любой доступ к административному ресурсу рождал в стране сословную прослойку. Главная задача которой была в сохранении собственной неприкосновенности и внутрикорпоративных правил существования.

Майдан и война начали ломать прежнее положение дел. Западные деньги стали безальтернативными – и выдавались под жесткий райдер. В списке требований шли реформы, разрушавшие сословно-феодальный порядок. Страна могла существовать лишь на условиях борьбы с коррупцией. Лишь на условиях внедрения новых правил игры, выстроенных на прозрачности.

Украинские касты оказались под ударом. Государственные предприятия должны были уйти на приватизацию. Государственные закупки должны были стать конкурентными. Государственные люди были обречены отчитываться об активах, доходах и расходах. Эдакая гигиена быта. Та самая, которая способна сделать государство инструментом развития населения, а не его деградации.

Мы стали свидетелями реванша

От реформ выигрывали все, но по чуть-чуть. А проигрывали немногие, но много. И вопрос реванша был лишь делом времени. Для этого нужно было немногое. Вакуум управляемости. Кризис легитимности. И спустя полтора года после избрания 6 президента страны такой момент настал.

Местные выборы обнулили прежнюю монолитность президентской команды. Пророссийские избиратели начали сбегать обратно к Виктору Медведчуку. Проевропейские – искали в бюллетенях альтернативы.

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Хваленое парламентское монобольшинство раскололось – и напоминает осьминога, которого Банковая пытается упаковать в авоську. На смену прежнему единодушию пришла разноголосица. И за право заполнить вакуум управляемости теперь развернулась настоящая борьба.

Конституционный суд всего лишь обозначил претензии судебной касты. Той самой, что привыкла чувствовать себя одним из акционеров страны. Для них сама попытка судебной реформы была посягательством на сословные права. И как только они сочли, что окно возможностей для возвращения прежнего статус-кво открылось – мы стали свидетелями реванша.

Впрочем, они не первые. Чуть раньше свои права на власть начала заявлять партия антимайдана. Весной они успели победить реформаторов – и выдавили их из окружения 6 президента страны. Превратили суд над Сергеем Стерненко в образцово-показательный сигнал для уличных активистов. Пытаются опротестовать монополию Майдана в публичной этике и эстетике.



Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу

Зеленский – президентом без четкой программы и приоритетов

Праздник сословного непослушания – это всего лишь итог слабости центра. Вакуум президентской власти будут заполнять все те, кто еще 7 лет назад ощущали себя хозяевами страны. Да, на защиту реформ может становиться улица – но вряд ли Банковая готова ей доверять. Реформы могут защищать западные доноры – но вряд ли крах страны служит для кастовых бунтарей достаточной причиной для послушания.

Наверняка Владимир Зеленский продолжает считать себя властью. Но особенность в том, что, с точки зрения конкурирующих игроков, он стал инструментом демонтажа власти. Новичком без кадрового резерва и сплоченной команды. Президентом без четкой программы и приоритетов.

Именно поэтому вопрос о том, кто здесь власть, станет главным вопросом ближайших месяцев. За право дать на него ответ будут бороться адвокаты Москвы. Украинские олигархи. Сословные касты. Региональные бароны. И если вы убеждены, что знаете, кто по итогу победит в этой борьбе – вы ошибаетесь.