Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем 16 октября в Турции. Президентская чета пригласила патриарха посетить Украину. Для возможной даты визита выбрали один из главных для нашего государства праздников.

О чем говорили Зеленский и Варфоломей

Патриарх на встрече заявил, что утешен постепенным наступлением мира в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Кроме того, Вселенский патриарх признался: визит супругов Зеленских к Матери-церкви в Стамбуле "приносит ему большую радость".

В то же время украинский президент поблагодарил патриарха за его абсолютную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и приветливая. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Когда Варфоломей может приехать в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей пообещал посетить Украину после стабилизации ситуации с COVID-19. Возможно, визит состоится в 30-ю годовщину независимости нашего государства.

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Что известно о разговоре Зеленского и патриарха с глазу на глаз

Президент Украины подробно обсудил с Варфоломеем ситуацию на Донбассе. По словам Зеленского, до приезда патриарха в 2021 году, Украина будет иметь возможность преодолеть еще несколько шагов навстречу миру.

Также они говорили о пленных на Донбассе, в Крыму и в России, возвращение которых на родину является приоритетом.

Обратите внимание! Это уже вторая встреча Зеленского и патриарха Варфоломея. Впервые они встретились в резиденции патриарха летом 2019 года. Тогда Зеленский заявил, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, и он будет защищать независимость церкви.