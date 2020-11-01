Зеленский тушил огонь, – Кравчук о реакции президента на скандальное решение КСУ
Леонид Кравчук уверен, что Конституционный Суд Украины нарушил Конституцию своими скандальными решениями и поставил украинское общество в неловкое положение. По его мнению, реакция президента Зеленского была своевременной и адекватной.
По мнению Кравчука, эта ситуация требует немедленных, конкретных и действенных шагов. Об этом глава украинской делегации в ТКГ заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.
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Как Кравчук оценил реакцию Зеленского на действия КСУ
Он пояснил, что президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда, поскольку в этом нуждалась ситуация.
По его словам, предложенный Зеленским документ – это законопроект, а не указ. И теперь, мол, от всего будет зависеть от Верховной Рады.
Президент тушил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация распространялась, нужны были очень быстрые и радикальные шаги,
– сказал Кравчук.
КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала
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