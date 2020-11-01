Леонид Кравчук уверен, что Конституционный Суд Украины нарушил Конституцию своими скандальными решениями и поставил украинское общество в неловкое положение. По его мнению, реакция президента Зеленского была своевременной и адекватной.

По мнению Кравчука, эта ситуация требует немедленных, конкретных и действенных шагов. Об этом глава украинской делегации в ТКГ заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

К теме Замысел судей КСУ – максимально разозлить людей, – ОП

Как Кравчук оценил реакцию Зеленского на действия КСУ

Он пояснил, что президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда, поскольку в этом нуждалась ситуация.

По его словам, предложенный Зеленским документ – это законопроект, а не указ. И теперь, мол, от всего будет зависеть от Верховной Рады.

Президент тушил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация распространялась, нужны были очень быстрые и радикальные шаги,

– сказал Кравчук.

Обратите внимание! Президент внес в Раду законопроект "о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ предлагает признать решение КСУ ничтожным и принятым в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, предусматривается прекращение полномочий состава Конституционного суда.



Больше о решении КСУ и реакции на него читайте по ссылке.

КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала