Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине строят войско, которое не позволит захватывать собственные территории. И пригрозил ответственностью тем, "кто отдал Крым".

Об этом он заявил во время ежегодного обращения в Верховную Раду Украины, сообщает 24 канал.

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По его словам, Украина строит войско, которое сможет защитить страну на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве.

Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет и территориальную целостность. Или отобрать в Украину земли без единого выстрела – этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность,

- заявил он.

Зеленский убеждает, что это вопрос не в мести, а в справедливости. Потому что общество хочет получить ответы, и это касается не только данного вопроса.

"Их у людей накопилось тысячи, отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия", – сказал он.

Смотрите видео выступления Зеленского в Раде: