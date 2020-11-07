Украина получит 100 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги
По словам Владимира Зеленского, Всемирный банк предоставит 100 миллионов долларов Украине. Эти деньги пойдут на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.
Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. Об этом президент Украины написал на своей странице в твиттере.
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Он подчеркнул, что деньги потратят на нужды Донецкой и Луганской областей.
Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке,
– добавил Зеленский.
По его словам, Украина сделает все, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными.
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