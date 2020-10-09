Социологические опросы, проведенные в сентябре, показали очень неоднозначную ситуацию.

Так, опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 29 августа – 3 сентября 2020 (опрошено 10 тыс. респондентов) показал некоторое возрастание уровня доверия к президенту Зеленскому (по сравнению с августом 2020 г. уровень доверия к нему возрос с 38% до 44%, а недоверие несколько снизилось – с 55% до 51%). Возможно, эта тенденция была связана с перемирием в зоне конфликта на Донбассе, которое на тот момент продолжалось более месяца.

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По данным соцгруппы "Рейтинг" уровень доверия к президенту В.Зеленскому (44%) был выше, чем за аналогичный период каденции к президентам П.Порошенку (25%) и В.Януковичу (26%). А вот рейтинг партии "Слуга народа", по данным этого же опроса, несколько снизился по сравнению с июньским показателем (с 29% до 26%).

Два парадокса украинской политики

Различные социологические опросы, проведенные во второй половине сентября, показали продолжение тенденции постепенного снижения рейтингов президента Зеленского и партии "Слуга народа", которые, однако, сохраняют лидирующие позиции в рейтинговой гонке.

В условиях "коронакризиса" (одновременного проявления и эпидемических и социально-экономических проблем) снижение рейтингов представителей власти является закономерной и, пожалуй, неизбежной тенденцией.

Настораживает возобновление тенденции идеологической регионально-политической поляризации (что проявляется в некотором возрастании рейтингов ОПЗЖ и "Европейской солидарности", прежде всего в их базовых регионах). Однако, когда социологи замеряют партийные рейтинги в контексте местных выборов, тогда возрастают показатели партий местных элит (особенно партий мэров крупных городов), а рейтинги парламентских партий несколько снижаются.

Но вот что парадоксально: при общем нарастании критических настроений, вызванных эпидемией и экономическим кризисом, проявляются позитивные оценки отдельных действий власти. Так, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в августе 2020 г. (опрошено 2049 респондентов), 90% респондентов поддерживают инвестиции в развитие инфраструктуры (строительство / ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных площадок, стадионов и т.п.).

На вопрос о поддержке отдельных инициатив и действий власти 81% опрошенных полностью поддерживали прекращение огня на Донбассе, 67% – программу "Большое строительство", 38% – кредиты для бизнеса "5-7-9".

Еще один парадокс, и уже давний: развитие ситуации в стране наши граждане оценивают более критично, чем ситуацию в своем городе и регионе. По данным социологических опросов, которые в сентябре 2020 г. проводила в различных областных центрах Украины социологическая компания INFO SAPIENS от имени Международного республиканского института (IRI) (данные этих опросов публикует "Зеркало недели"), абсолютное большинство респондентов критично оценивают ситуацию в стране, но скорее позитивно – в своем городе.

Возможно, в данном случае отчасти сказывается эффект восприятия политической ситуации через телевизор, когда объектом острой критики являются прежде всего представители центральной власти, кто бы ни был в этой роли. С другой стороны, к местной власти люди относятся более прагматично и более реалистично, а от центральной власти традиционно ждут чуда и быстрого решения всех проблем. И когда чуда не происходит, то происходит разочарование в недавно избранном президенте или партии (партиях), победивших на выборах.

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Оба этих парадокса подтверждают уже традиционную для общественного мнения в Украине амбивалентность, когда у одних и тех же людей сочетаются противоположные общественно-политические установки и оценки.