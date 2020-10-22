Зеленский упрекнул Кернеса из-за ситуации с COVID-19 в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен ситуацией с COVID-19 в Харькове. Он отметил, что мэр Геннадий Кернес должен был проконтролировать уровень соблюдения карантинных требований в городе.
В некоторых городах, в частности, Днепре, Одессе и Харькове, провели массовые мероприятия, после которых возросло количество зараженных коронавирусом. Из-за этих эпизодов уже открыли уголовные производства. Об этом Зеленский рассказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.
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Что Зеленский сказал о Кернесе
Зеленский просил Кернеса проконтролировать, как в его городе соблюдаются карантинные ограничения. Кернес обещал, что все будет нормально, однако и сейчас ситуация в Харькове с COVID-19 является сложной.
Украинский лидер подчеркнул, что не желает Кернесу ничего плохого. Тем более, что мэр Харькова заболел коронавирусом и сам находится в сложном положении.
Важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро – когда чувствовал, что количество больных растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация (в Харькове – 24 канал) у него сложная,
– подчеркнул Зеленский.
Кернес и COVID-19 в Харькове: что известно
- В сентябре стало известно, что мэр Харькова заразился коронавирусом. Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". По последним данным, глава Харькова до сих пор плохо себя чувствует.
- Еще в начале пандемии Кернес отказывался остановить метро в Харькове, однако потом все же сделал это. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в городе сейчас, там проводят ряд массовых мероприятий.
- 3 октября команда Кернеса организовала концерт Оли Поляковой. Большинство посетителей мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
- 5 октября в Харькове выступила певица Ирина Билык.
- В октябре в городе также провели студенческий бал с грубым нарушением необходимых карантинных правил.