Президент Украины Владимир Зеленский недоволен ситуацией с COVID-19 в Харькове. Он отметил, что мэр Геннадий Кернес должен был проконтролировать уровень соблюдения карантинных требований в городе.

В некоторых городах, в частности, Днепре, Одессе и Харькове, провели массовые мероприятия, после которых возросло количество зараженных коронавирусом. Из-за этих эпизодов уже открыли уголовные производства. Об этом Зеленский рассказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

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Что Зеленский сказал о Кернесе

Зеленский просил Кернеса проконтролировать, как в его городе соблюдаются карантинные ограничения. Кернес обещал, что все будет нормально, однако и сейчас ситуация в Харькове с COVID-19 является сложной.

Украинский лидер подчеркнул, что не желает Кернесу ничего плохого. Тем более, что мэр Харькова заболел коронавирусом и сам находится в сложном положении.

Важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро – когда чувствовал, что количество больных растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация (в Харькове – 24 канал) у него сложная,

– подчеркнул Зеленский.

Кернес и COVID-19 в Харькове: что известно