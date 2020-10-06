Президент Владимир Зеленский 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора Укроборонпрома. Имя его преемника уже известно.

Кто стал новым гендиректором Укроборонпрома

Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома, сообщает Офис Президента.

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Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром,

– говорится в приказе президента.

Что известно об увольнении Абромавичуса

В сентябре этого года стало известно, что Абромавичус просит освободить его от должности гендиректора Укроборонпрома. Политик неоднократно подчеркивал, что согласился возглавить концерн лишь временно.

Что известно о Фоменко

Занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе.

Работал заместителем гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Укроборонпрома.

Работал в компаниях АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия)