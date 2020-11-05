Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций. Речь идет о руководителях Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.

Соответствующие указы 5 ноября обнародовали на сайте Офиса Президента.

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Кого уволил президент

главу Одесской ОГА Максима Куцого;

руководителя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова;

главу Сумской ОГА Романа Грищенко.

К слову, ранее Кабмин согласовал эти увольнения. На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет касты неприкасаемых. Если чиновник демонстрирует некачественную и неэффективную работу или где-то недотягивает, кадровые изменения будут.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в некоторых областях готовят замену глав ОГА. Он уточнил, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не показали за год никаких изменений.

Справка. Максима Куцого на должность главы Одесской ОГА назначили в октябре 2019 года, Романа Грищенко в Сумах – только в марте 2020 года. А глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив пробыл в должности всего полгода.