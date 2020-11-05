Зеленский уволил глав ОГА трех областей: детали
Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций. Речь идет о руководителях Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.
Соответствующие указы 5 ноября обнародовали на сайте Офиса Президента.
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Кого уволил президент
- главу Одесской ОГА Максима Куцого;
- руководителя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова;
- главу Сумской ОГА Романа Грищенко.
К слову, ранее Кабмин согласовал эти увольнения. На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет касты неприкасаемых. Если чиновник демонстрирует некачественную и неэффективную работу или где-то недотягивает, кадровые изменения будут.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в некоторых областях готовят замену глав ОГА. Он уточнил, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не показали за год никаких изменений.
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