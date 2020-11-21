Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации. В начале ноября его задержали на взятке. Говорится о Сергее Журмане: его в начале ноября задержали на взятке.

Увольнение Журмана с должности: что известно Соответствующее распоряжение Зеленский подписал 20 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины. К теме Депутата Черниговского облсовета жестко задержали за немалую взятку – видео Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению,

– говорится в документе. Что этому предшествовало 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.

По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.

Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в офис Президента представление на увольнение политика.

Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5 – 10 лет.

Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года.