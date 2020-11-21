Зеленский уволил главу Черниговской РГА Журмана: чиновника задержали на взятке
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации. В начале ноября его задержали на взятке. Говорится о Сергее Журмане: его в начале ноября задержали на взятке.
Увольнение Журмана с должности: что известно
Соответствующее распоряжение Зеленский подписал 20 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.
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Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению,
– говорится в документе.
Что этому предшествовало
- 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.
- По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.
- Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в офис Президента представление на увольнение политика.
- Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5 – 10 лет.
- Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года.
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