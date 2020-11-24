Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета. Временно обязанности главы ОГА будет выполнять Роман Примуш.

Отметим, что Кабмин еще 18 ноября согласовал увольнение Габинета. Президентский указ о его увольнении появился на сайте ОП.

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Уволить Габтнета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в документе.

Справка: Дмитрий Габинет – украинский юрист и преподаватель. Он стал главой ОГА 21 ноября 2019 года.

В то же время другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Хмельницкой ОГА на Романа Примуша.

Интересно, что 18 ноября в правительстве также согласовали назначение на должность главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия. Правда, в президентских указах его фамилия пока не фигурирует.

Гамалий никогда не работал в госорганах и посвятил себя бизнесу. Он – владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.