Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета. Временно обязанности главы ОГА будет выполнять Роман Примуш.
Отметим, что Кабмин еще 18 ноября согласовал увольнение Габинета. Президентский указ о его увольнении появился на сайте ОП.
Ранее Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА: что о нем известно
Уволить Габтнета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
– говорится в документе.
В то же время другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Хмельницкой ОГА на Романа Примуша.
Интересно, что 18 ноября в правительстве также согласовали назначение на должность главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия. Правда, в президентских указах его фамилия пока не фигурирует.
Гамалий никогда не работал в госорганах и посвятил себя бизнесу. Он – владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.
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