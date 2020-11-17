Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника. Он уже подписал соответствующий указ.

Указ №502 обнародовали на официальной странице президента. Также указали причину такого решения.

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В президентском указе говорится о том, чтобы уволить Стадника Александра Васильевича с должности председателя Николаевской областной государственной администрации по заявлению, которое он сам подал накануне.

Кто будет вместо него

Теперь временно исполнять обязанности главы Николаевской ОГА будет Георгий Решетилов. Ему их передал Зеленский своим другим указом.

Что известно об Александре Стадника?

Стадник родился в 1977 году в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. Учился в Киевском университете внутренних дел по специальности "правоведение", после чего работал в налоговой.

Был исполняющим обязанности главы налоговой инспекции Днепровского района Киева, откуда уволился в 2017 году.

Александр Стадник возглавил Николаевскую областную государственную администрацию в сентябре 2019 года. Его на эту должность своим указом назначил президент Владимир Зеленский.

Накануне он также сообщал на своей странице в фейсбуке, что заболел коронавирусом.

Больше о том, что известно о Стаднике – читайте в нашем материале.