Президент Владимир Зеленский 18 ноября уволил руководителя СБУ Николаевской области Виталия Герсака. Нардеп Соломия Бобровская ранее рассказала, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.

Зеленский уже подписал указ об увольнении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области,

– говорится в сообщении.

Что сказала Бобровская

Политик подчеркнула, что Герсак регулярно имел встречи с гражданами России с сомнительной репутацией. Встречи работников СБУ с иностранцами без разрешения руководства запрещены.



Бобровская также сообщила, что направила в ГБР специальное обращение. В нем говорится, что Герсак мог предоставить доступ к государственной тайне первому заместителю главы Николаевского облсовета Тахиру Садридинову еще до его официального вступления в должность.

Обратите внимание! В процессе расследования "Наши деньги" обнаружили, что семья Герсака имеет ценную недвижимость, землю и элитный автопарк. Вся эта роскошь несоизмерима с официальными доходами близких Герсака.