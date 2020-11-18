Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области Герсака: в чем его подозревают
Президент Владимир Зеленский 18 ноября уволил руководителя СБУ Николаевской области Виталия Герсака. Нардеп Соломия Бобровская ранее рассказала, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.
Зеленский уже подписал указ об увольнении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области,
– говорится в сообщении.
Что сказала Бобровская
- Политик подчеркнула, что Герсак регулярно имел встречи с гражданами России с сомнительной репутацией. Встречи работников СБУ с иностранцами без разрешения руководства запрещены.
- Бобровская также сообщила, что направила в ГБР специальное обращение. В нем говорится, что Герсак мог предоставить доступ к государственной тайне первому заместителю главы Николаевского облсовета Тахиру Садридинову еще до его официального вступления в должность.
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