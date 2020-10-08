Президент Владимир Зеленский 7 октября прибыл в Великобританию. Кроме встречи с рядом официальных представителей страны, главным достижением визита стало подписание украинско-британского меморандума об усилении сотрудничества.

Владимир Зеленский назвал отношения Великобритании и Украины дружественными и заявил, что диалог – абсолютно искренен. Об этом президент Украины сообщил на своей странице в телеграме.

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Он отметил, что цели у стран практически одинаковы: свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность и честь.

В наше время искренних друзей крайне трудно найти. Особенно ценим договоренность о совместной модернизации украинских Военно-морских сил. Вместе с Британией мы укрепляем обороноспособность Украины на море и повышаем безопасность на юге нашей страны. Понятно же почему? Потому что пока одни "друзья" постоянно бьют в спину, другие (те, которые искренние) – берут на себя часть наших проблем,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Великобритания поддерживает стремление Украины найти особый путь к миру. Зеленский вспомнил встречу с Герцогом и герцогиней Кембриджскими, отметив, что это – первая аудиенция президента Украины у членов британской королевской семьи. Также глава Украины добавил, что пригласил премьера Бориса Джонсона посетить Украину с официальным визитом.

Что известно о подписанном Меморандуме

О подписании документа сообщает пресс-служба Офиса Президента. Под Меморандумом поставили свои подписи министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес. Произошло это в присутствии Владимира Зеленского.

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Официальное название документа – Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сферах.

Что он предусматривает:

Привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что критически важно в условиях обострения ситуации, которая длится в Черноморском регионе.

Отметим, что в рамках визита Зеленского также предусмотрены встречи с:

спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом;

лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом;

герцогом и герцогиней Кембриджскими:

инвесторами на Лондонской фондовой бирже.

Обратите внимание! 6 октября президент Украины был в Брюсселе. В Бельгии Владимир Зеленский принял участие в саммите Украина – ЕС.