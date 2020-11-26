В Раде зарегистрировали законопроект № 4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой распираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Инициатором законопроекта указан президент Зеленский. Об этом говорится на сайте парламента. Законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина зарегистрировали в парламенте 26 ноября. Сейчас его передали на рассмотрение руководства Рады. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует. Новость дополняется…