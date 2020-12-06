В День Вооруженных сил Украины президент Зеленский вручил "Золотую звезду" Героя Украины отцу погибшего военного Игоря Филипчука. Также президент вручил ленты с названием почетного наименования и боевые флаги командирам воинских частей ВСУ.

Награждение состоялось во время торжеств по случаю праздника проходили возле Мариинского дворца в Киеве. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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"Золотую звезду" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу,

– говорится в сообщении.

Зеленский вручил награду отцу Игоря Филипчука / Фото Генштаб ВСУ

Что известно об Игоре Филипчуке

Это солдат батальона "Айдар", который погиб 14 августа 2014 года под Хрящеватым на Луганщине.

В тот день в 6 утра в атаку пошли пророссийские силы в составе 2 танков и пехоты российских спецназовцев.

Игорь Филипчук подбил один из танков — для этого он трижды выходил из укрытия и осуществлял выстрел из РПГ, за третьим разом уже поврежденный танк выстрелил в ответ, за который Игорь погиб.

Вместе с ним во время выполнения боевого задания погибли Александр Колотвин, Дмитрий Дубравный, Иван Качур, Филипп Слободенюк, Руслан Кушов, Владимир Юричко, Владимир Зюзь.

Президент Украины также лично вручил ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам воинских частей Вооруженных Сил Украины, которым, несмотря на образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей.

Зеленский вручил ленты с названием почетного наименования и боевые флаги командирам воинских частей ВСУ / Фото офис Президента

Частям присвоили следующие наименования:

44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола" и в дальнейшем именовать ее – 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

27 реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского" и впредь именовать ее – 27 реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

12 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко" и впредь именовать ее – 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

18 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Игоря Сикорского" и впредь именовать ее – 18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого" и в дальнейшем именовать его – 169 учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

1 радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Галицко-Волынская" и в дальнейшем именовать ее – 1 Галицко-Волынская радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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