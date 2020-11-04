Виталий Маркив 4 ноября вернулся домой после 3 лет в итальянской тюрьме. Сразу по прибытию на Украину нацгвардеец встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча Маркива и Зеленского состоялась в теплой и дружественной атмосфере. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский расспрашивал нацгвардейца о его самочувствии, а также интересовался деталями о пребывании в тюрьме.

Вы – молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали,

– подчеркнул президент.

Маркив поблагодарил президента Зеленского за поддержку и помощь. Нацгвардеец заметил, что забота со стороны Президента Украины была для него чрезвычайно приятной.

"Ваша поддержка была для меня главным знаком – не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет", – рассказал Маркив.

Военный также признался, что во время своего заключения много времени посвятил изучению украинской истории. Кроме того, он много читал и писал. Маркив подчеркнул, что сохранил каждое письмо и каждый рисунок, который ему прислали во время заключения.

Обратите внимание! Уже в Украине Маркив сказал, что возвращение домой – его важнейшая личная победа. А также, что ему довелось столкнуться с подлостью пропаганды и фальшивой информации. В тюрьме он дал себе дал обещание выстоять до конца. Ряды Нацгвардии Маркив оставлять не планирует. Больше с его речи читайте здесь.

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