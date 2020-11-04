Зеленский встретился с нацгвардейцем Маркивым: о чем говорили
Виталий Маркив 4 ноября вернулся домой после 3 лет в итальянской тюрьме. Сразу по прибытию на Украину нацгвардеец встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Встреча Маркива и Зеленского состоялась в теплой и дружественной атмосфере. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Зеленский расспрашивал нацгвардейца о его самочувствии, а также интересовался деталями о пребывании в тюрьме.
Вы – молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали,
– подчеркнул президент.
Маркив поблагодарил президента Зеленского за поддержку и помощь. Нацгвардеец заметил, что забота со стороны Президента Украины была для него чрезвычайно приятной.
"Ваша поддержка была для меня главным знаком – не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет", – рассказал Маркив.
Военный также признался, что во время своего заключения много времени посвятил изучению украинской истории. Кроме того, он много читал и писал. Маркив подчеркнул, что сохранил каждое письмо и каждый рисунок, который ему прислали во время заключения.
Что известно о деле Маркива: коротко
- 30 июня 2017 года итальянская полиция арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи. Ему предъявлены подозрения в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе еще в 2014 году.
- Нацгвардеец Маркив воевал на востоке, но к убийству мирных жителей – Роккели и его русского переводчика Андрея Миронова – не мог быть причастен.
- В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам заключения. Его признали соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не предоставили.
- Украина настаивала на непричастности нацгвардейца к преступлению. По информации украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.
- 3 ноября суд присяжных в Милане оправдал Маркива и освободил его. На заключительном судебном заседании присутствовала украинская делегация в составе главы МВД Авакова и омбудсмен Денисовой.
- А уже 4 ноября нацгвардеец вернулся домой.
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