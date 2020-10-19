Президент Зеленский обещает снова ввести жесткий карантин, если суточный прирост больных в Украине вырастет до 9,5 тысяч случаев. По его словам государство не может каждую неделю увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных COVID-19.

О том, когда ждать локдаун, Зеленский рассказал во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает Офис Президента. Глава государства также отметил, что в ряде регионов загруженность больниц уже превышает 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если будет более 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин,

– подчеркнул глава государства.

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