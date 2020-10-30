Зеленский выразил соболезнования Турции и Греции в связи с землетрясением
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим и родным погибших от землетрясения в Турции и Греции. Мощные подземные толчки 30 октября всколыхнули Эгейское море и прибрежные города.
Президент подчеркнул, что Украина поддерживает дружественные народы Турции и Греции. Об этом Зеленский написал на своей странице в Твиттере.
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Печальные новости о разрушительном землетрясении, которое всколыхнуло Турцию и Грецию в Эгейском море. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трагический момент Украина поддерживает дружественных греков и турок,
- подчеркнул Зеленский.
Что известно о землетрясении в Эгейском море
- 30 октября в Эгейском море на глубине 16,5 километра произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 6,6.
- Больше всего пострадал город Сеферихисар, расположенный в провинции Измир.
- По официальным данным, погибли по меньшей мере 6 человек. Более 500 пострадавших получили ранения.
- Землетрясение спровоцировало мощное цунами. Оно накрыло турецкие города Сеферихисар и Измир.
- Почувствовали землетрясение и в Греции. На острове Самос погибли четыре человека.
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