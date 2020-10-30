Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим и родным погибших от землетрясения в Турции и Греции. Мощные подземные толчки 30 октября всколыхнули Эгейское море и прибрежные города.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает дружественные народы Турции и Греции. Об этом Зеленский написал на своей странице в Твиттере.

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Печальные новости о разрушительном землетрясении, которое всколыхнуло Турцию и Грецию в Эгейском море. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трагический момент Украина поддерживает дружественных греков и турок,

- подчеркнул Зеленский.

Sad news of a devastating earthquake that struck Turkey & Greece today in Aegen Sea. My sincere condolences to relatives & close ones of the victims. I wish speedy recovery to all injured. Ukraine stands by friendly Greeks and Turks at this tragic moment. @RTErdogan @kmitsotakis — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2020

Что известно о землетрясении в Эгейском море