Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября: о чем будет говорить
Владимир Зеленский 20 октября обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием. В нем президент определит стратегические направления развития Украины.
Обращение в Верховную Раду должно было состояться еще в апреле, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Парламент будет работать в обычном режиме. А 20 октября на его заседании выступит глава государства.
В своем ежегодном послании Зеленский озвучит стратегические направления развития Украины.
Ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности. Она должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех принципах государственной политики в сфере нацбезопасности.