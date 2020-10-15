Владимир Зеленский 20 октября обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием. В нем президент определит стратегические направления развития Украины.

Обращение в Верховную Раду должно было состояться еще в апреле, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте также Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса: видео

Парламент будет работать в обычном режиме. А 20 октября на его заседании выступит глава государства.

В своем ежегодном послании Зеленский озвучит стратегические направления развития Украины.

Ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности. Она должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех принципах государственной политики в сфере нацбезопасности.

Обратите внимание! 15 октября Зеленский озвучил второй из пяти вопросов, на которые украинцам будут предлагать ответить в день выборов 25 октября. Вопрос звучит так: поддерживаешь ли ты создание свободной экономической зоны на Донбассе. Первый вопрос касался того, следует ли наказывать коррупционеров пожизненным заключением.