Владимир Зеленский выступит перед нардепами в Верховной Раде 20 октября. Его ожидают утром после выступлений президентских групп. Почему глава государства именно сейчас появляется в парламенте и для чего – читайте дальше.

Политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала объяснил, что это будет ежегодное обращение президента Украины, которое просто совпадает с датой выборов. По его словам, очевидно, что Зеленский будет использовать такую возможность, чтобы максимально мобилизовать электорат, который должен бы проголосовать за "слуг народа".

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Что пообещает избирателям Зеленский

Во-первых, Семенюк убежден, что Зеленский может пообещать создание определенного координационного центра по борьбе с коронавирусом , который бы он должен был возглавить. "У Италии была подобная история, но тогда в самом начале пандемии премьер-министр возглавил этот Комитет спасения. У нас только сейчас до этого догадались", – объяснил он.

, который бы он должен был возглавить. "У Италии была подобная история, но тогда в самом начале пандемии премьер-министр возглавил этот Комитет спасения. У нас только сейчас до этого догадались", – объяснил он. Во-вторых, ожидается определенные ориентиры по Донбассу, войне и в нормандском формате. Однако здесь сложно что-то прогнозировать, потому что не от нас все зависит.

Однако здесь сложно что-то прогнозировать, потому что не от нас все зависит. И третье, что волнует всех украинцев, – это вопрос экономики. У нас серьезная дыра в бюджете. Мы видим, что бюджетный вопрос стоит сейчас очень остро. И сейчас вопрос, хватит ли вообще голосов на принятие бюджета на 2021 год. Потому что ни для кого не секрет, что де-факто монобольшинства сейчас нет.

Тарас Семенюк о выступлении Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября: