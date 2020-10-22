Почему важно проголосовать на местных выборах – в программе "69" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

Кроме этого, в эфире 24 канала он прокомментировал поездку нардепов на Донбасс, вопрос легализации медицинского каннабиса и последствия Евромайдана.

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Вопрос о каннабисе на всенародном опросе

По мнению Солонтая, если люди проголосуют в опросе больше против – этот вопрос все равно свою миссию выполнил. Ведь общество начало об этом говорить.

"Народ так широко об этом не говорил никогда, как говорит сейчас. Правда в том, что если бы Зеленский хотел это сделать (легализовать каннабис – 24 канал), то он поднял бы этот вопрос еще раньше, а не перед выборами. Он не должен это забросить потом, даже если голоса будут против", – сказал эксперт.

Если люди будут голосовать против – это этап популяризации. Однако если бы не выборы, президент Украины Зеленский этот козырь не вытащил бы,

– подтвердил Александр Солонтай.

"Ему просто нужно привлечь молодежь на избирательные участки. В этом плохое не то, что он притянет. Плохим является то, что этот вопрос заинтересовал лишь благодаря выборам, а не потому, что он хочет искренне это изменить. Если политик хочет популяризировать этот вопрос – он должен это делать несмотря на выборы", – отметил политэксперт.

О местных выборах

По его словам, если украинцы поддержали кого-то на парламентском уровне, то, логично, они хотели бы поддержать тех же людей и на местном уровне. Именно на этом этапе меню выбора расширяется:

во-первых, парламентское меню никуда не исчезло. Это основная команда – 7 политических сил Верховной Рады. К ним добавилось много местных альтернатив: все возможные оттенки черно-белого и серого;

во-вторых, на местных выборах добавляются люди вообще без идеологии. Если они обрастут идеологией, то выйдут на национальный уровень. А если останутся без идеологии, то их можно будет использовать в собственых целях.

Когда возьмете в руки бюллетень, то удивитесь, сколько на этих местных выборах знакомых людей: ваших соседей, знакомых, бывших коллег. Там есть из кого выбрать, – сказал политэксперт.

О поездке нардепов на Донбасс

Эксперт отметил, что поездка нардепов на Донбасс – целенаправленная акция. Ведь политики всегда думают о своем пиаре.

"Лучше поздно, чем никогда, но показать им, что такое фронт. Потому что это беда, когда многие люди в государственном управлении не понимают, в какой стране они живут. Можно быть сельским головой где-то на Закарпатье и не обязательно ездить на фронт. Но быть в Кабмине или в Верховной Раде и не видеть, что такое Донбасс и не понимать, что происходит – как тогда можно управлять государством?" – задал риторический вопрос политолог.

Евромайдан прошелся по журналистам

По мнению Солонтая, Украина эволюционирует: есть приближенные телеканалы и неприближенные.

Есть возможность если не так называемой полной режиссуры, то по меньшей мере влияния. Это похоже на бывших президентов,

– отметил Солонтай.

Однако теперь те же самые телеканалы, которым Зеленский дал интервью – совсем другие, чем во времена Януковича. Евромайдан прошелся и по журналистам. Он отметил, что в частности изменилась аудитория этих телеканалов.

"В этой стране все чувствуют себя свободнее. Страна изменилась, однако осталось многое из прошлых времен", – добавил эксперт.