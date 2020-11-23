Президент Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса. Украинский лидер подчеркнул, что уже вернулся на работу в Офис Президента.

Сейчас у президента температура – 36,6. Об этом Зеленский рассказал в своем телеграмм-канале.

Заметим Глава Офиса Президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19

Президент поблагодарил украинцев, которые беспокоились за его здоровье. Он отметил, что "сам является позитивным", поскольку тест – отрицательный.

Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду,

– подчеркнул президент.

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