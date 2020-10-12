Президент Украины Владимир Зеленский считает, что придерживается своих обещаний перед украинским народом. Однако, чтобы выполнить все запланированное, нужно время.

По мнению Зеленского, его команде удалось сделать много вещей, о которых многие политики только говорили. Об этом президент рассказал в интервью BBС.

Обратите внимание Это победа, но мы не сделали все, что обещали, – Зеленский о тишине на Донбассе

То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели. У меня впереди все же три с половиной года, я уверен в себе, уверен в людях, которые меня окружают. Их немного, но мы – команда,

– отметил украинский лидер.

Что Зеленский говорит о массовых увольнениях

Стремительную смену людей на должностях Зеленский объяснил тем, что нет времени долго адаптироваться к новой работе.

Стране нужны быстрые результаты. Если через полгода должностное лицо не показывает эффективности своей работы, ему следует уйти. И это касается всех, независимо от занимаемой должности, независимо от того, кем приходится этот человек Зеленскому.

Увольнение за считанные месяцы генпрокурора и его команды, которые должны были возглавить "антикоррупционный крестовый поход", Зеленский объясняет тем, что за полгода никого не посадили.

Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом,

– подчеркнул президент.

Заметьте Все олигархи должны жить по закону, – Зеленский прокомментировал дела против Порошенко

Самые громкие увольнения эпохи Зеленского