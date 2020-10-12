У меня впереди три с половиной года, – Зеленский о выполнении своих обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что придерживается своих обещаний перед украинским народом. Однако, чтобы выполнить все запланированное, нужно время.
По мнению Зеленского, его команде удалось сделать много вещей, о которых многие политики только говорили. Об этом президент рассказал в интервью BBС.
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То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели. У меня впереди все же три с половиной года, я уверен в себе, уверен в людях, которые меня окружают. Их немного, но мы – команда,
– отметил украинский лидер.
Что Зеленский говорит о массовых увольнениях
Стремительную смену людей на должностях Зеленский объяснил тем, что нет времени долго адаптироваться к новой работе.
Стране нужны быстрые результаты. Если через полгода должностное лицо не показывает эффективности своей работы, ему следует уйти. И это касается всех, независимо от занимаемой должности, независимо от того, кем приходится этот человек Зеленскому.
Увольнение за считанные месяцы генпрокурора и его команды, которые должны были возглавить "антикоррупционный крестовый поход", Зеленский объясняет тем, что за полгода никого не посадили.
Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом,
– подчеркнул президент.
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Самые громкие увольнения эпохи Зеленского
- Весной 2020 года в отставку ушел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Вместе с ним из Кабмина ушли все министры. В новом правительстве остались только вице-премьер цифровой трансформации Михаил Федоров; министр юстиции Денис Малюська; министр внутренних дел Арсен Аваков; а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба стал министром иностранных дел.
- Весной 2020 года в отставку ушел генпрокурор Руслан Рябошапка. Его преемницей стала Ирина Венедиктова.