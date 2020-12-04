Зеленский добавил, что в случае усиления карантинных ограничений правительство сообщит о них заранее. Об этом президент Украины сказал в своем видеообращении.

Важно В правительстве назвали возможные ограничения локдауна и дату окончательного решения

Он отметил, что полностью избежать локдауна в Украине будет трудно. Также он пояснил, что вероятность усиления карантина в январе существует, но "ни для кого это не будет сюрпризом". Президент уже поручил Кабмину сообщить о введении локдауна до конца следующей недели.

Вероятный локдаун не значит, что надо отменить запланированный отпуск, сдавать билеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда,

– отметил Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам касаемо локдауна: смотрите видео

Что известно о возможном локдауне в Украине: главное

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги .

как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, . И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна . В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.

. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину. Известно, что локдаун вряд ли введут до конца года. Однако вероятность того, что Украина вернется к жестким ограничениям в январе , есть.

, есть. Какими именно будут новые ограничения и запреты – неизвестно. Однако власти убеждают, что точно не будут останавливать транспорт и будут закрывать аэропорты.

Больше о том, что могут запретить, а что будет работать во время локдауна в Украине – читайте в материале.