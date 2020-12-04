Отменять отпуска не надо: Зеленский заявил, что Украина не будет закрывать границы
Владимир Зеленский заявил, что локдауна в Украине в декабре не будет, а границы для украинцев будут открыты. Также президент отметил, что "отменять отпуска и сдавать билеты не надо".
Зеленский добавил, что в случае усиления карантинных ограничений правительство сообщит о них заранее. Об этом президент Украины сказал в своем видеообращении.
Важно В правительстве назвали возможные ограничения локдауна и дату окончательного решения
Он отметил, что полностью избежать локдауна в Украине будет трудно. Также он пояснил, что вероятность усиления карантина в январе существует, но "ни для кого это не будет сюрпризом". Президент уже поручил Кабмину сообщить о введении локдауна до конца следующей недели.
Вероятный локдаун не значит, что надо отменить запланированный отпуск, сдавать билеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда,
– отметил Зеленский.
Зеленский обратился к украинцам касаемо локдауна: смотрите видео
Что известно о возможном локдауне в Украине: главное
- Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги.
- И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- Известно, что локдаун вряд ли введут до конца года. Однако вероятность того, что Украина вернется к жестким ограничениям в январе, есть.
- Какими именно будут новые ограничения и запреты – неизвестно. Однако власти убеждают, что точно не будут останавливать транспорт и будут закрывать аэропорты.
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