Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ЮНЕСКО по случаю 75-летия. Так он запустил международный флешмоб видеопоздравлений организации.

Поздравление Зеленского по случаю 75-летия ЮНЕСКО

Соответствующий ролик на английском языке опубликовала пресс-служба Офиса Президента. В ролике говорится об истории ЮНЕСКО, а также об объектах на территории Украины, попавших в список Всемирного наследия организации.

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Это, в частности:

ансамбль исторического центра Львова;

резиденция митрополитов Буковины и Далмации (сегодня это здание использует Черновицкий национальный университет);

Собор святой Софии в Киеве и прилегающие монашеские здания;

Киево-Печерская лавра;

древний город Херсонес и его хора (округа)

Бахчисарайский дворец крымских ханов

"ЮНЕСКО возникла сразу после окончания наиболее сокрушительное войны в истории человечества. Ее основатели были убеждены, что" в сознании людей нужно укоренять идею защиты мира". Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов. У нас были огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу", – отметил Зеленский.

Также в Офисе Президента отметили те памятники, которые сейчас находятся на территории оккупированного Россией Крыма. Поэтому призвали международное сообщество остановить разрушение общего наследия на полуострове, которое происходит от рук Кремля. Кроме того, оккупанты Крыму серьезно нарушают права и основные свободы людей.

Сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы. Украина присоединились к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать совместно с другими странами-участницами ради достижения целей,

– добавил Зеленский.

Заметим, к Культурного наследия ЮНЕСКО сегодня относят, Петриковскую роспись, Косовскую керамику и украинские казацкие песни.

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Приветствие Зеленского и Офиса Президента по случаю 75-летия ЮНЕСКО: смотрите видео