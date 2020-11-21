Молодежь может принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине. Победители получат возможность встретиться с президентом.

Флешмоб инициировал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В чем заключается суть флешмоба

Нужно записать ролик продолжительностью до одной минуты. В нем участник должен поделиться своими успехами, рассказать, что для него значит быть украинцем. Кроме того, участнику нужно показать, как он меняет жизнь страны к лучшему.

Видео надо разместить на своей странице в фейсбуке или инстаграме. В описании нужно тегнуть страницу @UkraineNOW, поставить хэштег #IamUkraineNow, поставить понравившуюся страницу на сообщение о конкурсе и подписаться на страницу.

Другой вариант – отправить видео по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com.

К слову, во флешмобе могут участвовать все желающие украинцы в возрасте до 30 лет включительно. Видеоролики можно присылать до 1 марта 2021 года.

Что получат победители

По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они смогут встретиться с президентом на 30 годовщину Дня Независимости и пообщаться на важные темы.

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Впечатляющее видео об Украине

Кроме флешмоба, Зеленский обнародовал красивое видео о современной Украине.

Просмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!

– подчеркнул глава государства.

Смотрите видео о современной Украине: