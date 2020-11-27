В Верховной Раде зарегистрировали новый президентский законопроект. В нем говорится о том, чтобы восстановить ответственность за ложь в электронном декларировании.

Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Верховной Рады. В названии указано, что проект закона вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления ответственности за декларирование недостоверной информации".

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О чем говорится в тексте проекта

В законопроекте просят внести изменения в некоторые законодательные акты Украины. Вот некоторые из них:

► В частности, за умышленное внесение неправдивой информации в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления:

штраф от 3 500 до 5 000 необлагаемых минимумов;

или общественные работы – 150 – 240 часов;

или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

► За умышленное внесение субъектом декларирования ложных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных:

штраф на сумму от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов;

150 – 200 часов общественных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

► За несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления:

штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

► Несообщение или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии:

штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что предшествовало: главное