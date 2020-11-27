Зеленский зарегистрировал проект закона об ответственности за ложь в декларации
В Верховной Раде зарегистрировали новый президентский законопроект. В нем говорится о том, чтобы восстановить ответственность за ложь в электронном декларировании.
Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Верховной Рады. В названии указано, что проект закона вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления ответственности за декларирование недостоверной информации".
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О чем говорится в тексте проекта
В законопроекте просят внести изменения в некоторые законодательные акты Украины. Вот некоторые из них:
► В частности, за умышленное внесение неправдивой информации в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления:
- штраф от 3 500 до 5 000 необлагаемых минимумов;
- или общественные работы – 150 – 240 часов;
- или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
► За умышленное внесение субъектом декларирования ложных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных:
- штраф на сумму от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов;
- 150 – 200 часов общественных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
► За несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления:
- штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
► Несообщение или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии:
- штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Что предшествовало: главное
- В конце октября Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это фактически означает отмену электронного декларирования.
- 3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова о возобновлении е-декларирования в первоначальном виде.
- Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагал прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения.
- 25 ноября президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, которая сложилась после решения КСУ, и предоставить заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.
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