Зеленский на заседании СНБО по решению КСУ или футбол: что выберете по ТВ – опрос 24 канала
Из-за решения Конституционного суда об отмене декларирования президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО. В то же время футбольные еврокубки – сейчас в разгаре. А что Вы бы хотели посмотреть по телевизору прежде всего – участвуйте в опросе 24 канала.
Новый опрос 24 канала: детали
На своем закрытом заседании во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил электронное декларирование состояний чиновников. Таким решением суд фактически уничтожил антикоррупционную реформу в Украине и полностью лишил полномочий целый антикоррупционный орган – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает 24 канал.
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29 октября стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО. Во время встречи, вероятно, обсудят вышеупомянутое скандальное решение КСУ.
Также на 29 октября запланирован матч украинской "Зари" в Лиге Европы. В Запорожье луганчане будут принимать португальскую "Брагу".
Поэтому хотим поинтересоваться Вашим мнением: если бы встал выбор, что Вы бы выбрали посмотреть по ТВ – футбол или трансляцию заседания СНБО с участием Зеленского относительно решения КСУ об отмене декларирования состояний чиновников? Предлагаем Вам принять участие в нашем опросе.
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