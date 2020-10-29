А что бы вы выбрали по ТВ: заседание СНБО с участием Зеленского относительно решения КСУ или футбол / Коллаж 24 канала

Из-за решения Конституционного суда об отмене декларирования президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО. В то же время футбольные еврокубки – сейчас в разгаре. А что Вы бы хотели посмотреть по телевизору прежде всего – участвуйте в опросе 24 канала.