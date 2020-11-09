У Зеленского COVID-19: Офис Президента работает в "особом режиме" – детали
Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак заболели коронавирусом. Они будут находиться на изоляции и работать под наблюдением врачей дистанционно. В целом ОП работает в "особом режиме", все сделают тесты на коронавирус, контактные лица будут находиться на самоизоляции.
Те, кто общался с инфицированным коронавирусом Зеленским, будут находиться в изоляции до получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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По ее словам, 9 ноября большинство сотрудников Офиса Президента сделали тесты на COVID-19. Кое-кто уже получил результаты, кто-то еще ждет.
ОП работает в особом режиме с начала карантина: там меряют температуру, ходят в масках, соблюдают дистанцию, у всех есть дезинфекторы, часть работников перешла на дистанционную работу, происходит чередование,
– рассказала Мендель.
Она также уточнила, что те, кто не сделал тестов на коронавирус по определенным причинам, сделают их в течение недели.
Мендель добавила, что президент чувствует себя хорошо. Из всех симптомов коронавируса у него лишь небольшая температура. Глава государства будет находиться на изоляции и работать под наблюдением врачей дистанционно. Это касается и руководителя ОП Ермака.
Кроме того, в Офисе Президента обещают сообщать о состоянии здоровья тех, кто заболел.
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Коронавирус у политиков: что известно
- В октябре вспышку коронавируса зафиксировали в Верховной Раде. Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о примерно 60 больных нардепах.
- COVID-19 преодолели также лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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