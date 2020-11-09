Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак заболели коронавирусом. Они будут находиться на изоляции и работать под наблюдением врачей дистанционно. В целом ОП работает в "особом режиме", все сделают тесты на коронавирус, контактные лица будут находиться на самоизоляции.

Те, кто общался с инфицированным коронавирусом Зеленским, будут находиться в изоляции до получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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По ее словам, 9 ноября большинство сотрудников Офиса Президента сделали тесты на COVID-19. Кое-кто уже получил результаты, кто-то еще ждет.

ОП работает в особом режиме с начала карантина: там меряют температуру, ходят в масках, соблюдают дистанцию, у всех есть дезинфекторы, часть работников перешла на дистанционную работу, происходит чередование,

– рассказала Мендель.

Она также уточнила, что те, кто не сделал тестов на коронавирус по определенным причинам, сделают их в течение недели.

Мендель добавила, что президент чувствует себя хорошо. Из всех симптомов коронавируса у него лишь небольшая температура. Глава государства будет находиться на изоляции и работать под наблюдением врачей дистанционно. Это касается и руководителя ОП Ермака.

Кроме того, в Офисе Президента обещают сообщать о состоянии здоровья тех, кто заболел.

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