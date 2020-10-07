Зеленского начали демонизировать в ОРДЛО, – Казанский
О деталях заседаний ТКГ, стратегии России по Донбассу, поведении Фокина, мире в Украине и войне на Донбассе – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
У представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" сложилось негативное отношение к президенту Зеленскому, рассказал Казанский в эфире 24 канала.
Важно Пытки оккупантами мирных людей на Луганщине: прокуратура открыла дело
У них негативное отношение в целом к Украине и к любому украинскому лидеру, который не уступает.
Это проецируется на Зеленского. Еще когда не было перемирия, я постоянно встречал утверждение, что "Украина ведет еще более кровавые обстрелы, чем при карателе Порошенко", "Зеленский оказался более кровожадными". Когда никто не реагировал на них, в ОРДЛО начали кампанию по демонизации Зеленского. Во всех преступлениях упоминали президента.
Они в принципе Украину ненавидят, поэтому здесь фамилия неважна. Если кто-то с украинской стороны – для них это маркер врага.
О деталях заседаний ТКГ
Российские представители во время заседаний Трехсторонней контактной группы всегда пытаются показать, что в этих переговорах можно обойтись и без них. РФ заявляет, что конфликт у Украины именно с псевдореспубликами, а Россия здесь ни при чем.
О стратегии России по Донбассу
Россия заблокировала работу политической группы в ТКГ из-за того, что ждет выборов в США. Также это связано с постановлением, которое якобы нарушает Минские соглашения. Россия ждет результатов выборов в США, чтобы выбрать стратегию по Донбассу. У них есть большое количество вариантов.
О Фокине
Фокин не производил впечатления предателя. Политик не понимал, почему такая реакция, у него были слезы на глазах. Он говорил, что отчасти не то имел в виду и что его слова извратили, а потом снова давал интервью. Я смотрю на него и вижу, что есть еще порох в пороховницах. А вот Фокин молчал и не участвовал в дискуссиях. По крайней мере он точно не пытался заставить нас где-то уступить.
О Донбассе
Россия "держится" за Крым и будет продолжать это делать. Поскольку они свято убеждены, что это якобы их этнические территории и они их вернули. Непонятно, для чего им еще нужны отдельные районы – Донетчина и Луганщина. Если еще можно понять зачем России Крым, то от Донбасса у них только проблемы.
О мире в Украине
Мир в Украине все же наступит. Но, к сожалению, это не будет быстро. И все заявления о "мире любой ценой" и "мире уже в следующем году" – популистские. Единственный быстрый путь к миру – это капитуляция, чтобы мы просто сдались и приняли все условия России. Это не подходит. А другой вариант – это сопротивляться.