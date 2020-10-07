О деталях заседаний ТКГ, стратегии России по Донбассу, поведении Фокина, мире в Украине и войне на Донбассе – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

У представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" сложилось негативное отношение к президенту Зеленскому, рассказал Казанский в эфире 24 канала.

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У них негативное отношение в целом к Украине и к любому украинскому лидеру, который не уступает.

Это проецируется на Зеленского. Еще когда не было перемирия, я постоянно встречал утверждение, что "Украина ведет еще более кровавые обстрелы, чем при карателе Порошенко", "Зеленский оказался более кровожадными". Когда никто не реагировал на них, в ОРДЛО начали кампанию по демонизации Зеленского. Во всех преступлениях упоминали президента.

Они в принципе Украину ненавидят, поэтому здесь фамилия неважна. Если кто-то с украинской стороны – для них это маркер врага.

О деталях заседаний ТКГ

Российские представители во время заседаний Трехсторонней контактной группы всегда пытаются показать, что в этих переговорах можно обойтись и без них. РФ заявляет, что конфликт у Украины именно с псевдореспубликами, а Россия здесь ни при чем.

Подробнее о том, как проходят заседания ТКГ – читайте по ссылке.

О стратегии России по Донбассу