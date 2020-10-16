В Офисе Президента говорят, что Украина может получить транш МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года. Но для этого еще надо решить несколько технических проблем.

Украина не прекращала рабочий процесс с Международным валютным фондом. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает 24 канал.

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Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем,

- сказал советник Зеленского.

Что именно мешает получить транш МВФ

По словам советника президента, надо решить технические проблемы с государственным бюджетом на 2021 год и сделать определенные корректировки.

Также надо сделать изменения в отношении антикоррупционных ведомств.

При этом Устенко заявил, что не все детали переговоров можно выносить в публичную плоскость.

Что известно о траншах от МВФ для Украины