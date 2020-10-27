У Зеленского назвали несколько причин водного кризиса в Крыму
Российские оккупанты переселили в Крым многих своих граждан. Кроме того, они значительно расширили на полуострове свой военный контингент, следовательно, и без того малые запасы воды исчерпались быстрее.
Так считает заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. О причинах водного кризиса на полуострове она рассказала в комментарии "РБК-Украина".
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Какие причины водного кризиса в Крыму назвала Ташева:
- Одной из причин водного кризиса, по ее мнению, является замещение населения на полуострове, в частности, из-за завоза дополнительного населения.
- Также, по ее словам Россия создает и наполняет военные базы, которые расходуют большое количество воды.
В представительстве президента настаивают: восстановление водоснабжения не произойдет до деоккупации полуострова.
Ответственность за гражданское население и ситуацию с водой лежит на государстве-окупанте.
У России было 6,5 лет на эти проблемные вопросы,
- подчеркнула Ташева.
Кризис с водой в Крыму: коротко
- К 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал из Днепра.
- Впрочем, уже после аннексии полуострова Россией Украина перестала обеспечивать Крым водой из Днепра.
- Следовательно, ситуация на полуострове ухудшалась с каждым месяцем. Начали мелеть и высыхать водохранилища, реки.
- Оккупанты вместо этого ввели ограничения на воду в некоторых городах и районах.
- Сейчас оккупанты возят воду в Крым автоцистернами. Бездумное использование подземных вод уже привело к засолению почв.
- Чтобы понять, какой сложной является ситуация на полуострове сейчас, напомним: на днях глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов предложил стрелять по облакам, чтобы вызвать дождь.