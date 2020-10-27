Российские оккупанты переселили в Крым многих своих граждан. Кроме того, они значительно расширили на полуострове свой военный контингент, следовательно, и без того малые запасы воды исчерпались быстрее.

Так считает заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. О причинах водного кризиса на полуострове она рассказала в комментарии "РБК-Украина".

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Какие причины водного кризиса в Крыму назвала Ташева:

Одной из причин водного кризиса, по ее мнению, является замещение населения на полуострове, в частности, из-за завоза дополнительного населения.

Также, по ее словам Россия создает и наполняет военные базы, которые расходуют большое количество воды.

В представительстве президента настаивают: восстановление водоснабжения не произойдет до деоккупации полуострова.

Ответственность за гражданское население и ситуацию с водой лежит на государстве-окупанте.

У России было 6,5 лет на эти проблемные вопросы,

- подчеркнула Ташева.

Кризис с водой в Крыму: коротко