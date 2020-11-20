Решение о госпитализации президента Владимира Зеленского в "Феофанию" приняли врачи. В офисе Президента отметили, что недуг главы государства нельзя назвать "суперлегким".

Именно врачи решили госпитализировать президента

Решение направить Зеленского в больницу приняли медики после того, как оценили ситуацию. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко Интерфакс-Украина.

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Я бы не сказал, что он (Зеленский – 24 канал) болеет в какой-то суперлегкой форме,

– заметил Тимошенко.

Президент постоянно проводит совещания

В Офисе Президента уверяют, что госпитализация не сказалась на графике работы главы государства. Зеленский постоянно на связи в телефонном режиме.

"Повсюду установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофанию". Президент постоянно проводит различные совещания, в разных составах", – рассказал заместитель председателя ОПУ.

Обратите внимание! Ранее потребность в госпитализации президента в "Феофанию" объясняли именно техническим обеспечением медучреждения. Ведь дома на самоизоляции президент не мог бы столь эффективно работать. По этой же причине в "Феофании" с коронавирусом находится и глава Офиса Президента Андрей Ермак.