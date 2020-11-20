Я бы не сказал, что Зеленский болеет в суперлегкой форме, – заместитель главы Офиса Президента
Решение о госпитализации президента Владимира Зеленского в "Феофанию" приняли врачи. В офисе Президента отметили, что недуг главы государства нельзя назвать "суперлегким".
Именно врачи решили госпитализировать президента
Решение направить Зеленского в больницу приняли медики после того, как оценили ситуацию. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко Интерфакс-Украина.
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Я бы не сказал, что он (Зеленский – 24 канал) болеет в какой-то суперлегкой форме,
– заметил Тимошенко.
Президент постоянно проводит совещания
В Офисе Президента уверяют, что госпитализация не сказалась на графике работы главы государства. Зеленский постоянно на связи в телефонном режиме.
"Повсюду установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофанию". Президент постоянно проводит различные совещания, в разных составах", – рассказал заместитель председателя ОПУ.
Что известно о госпитализации Зеленского?9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом. 2 ноября Зеленского госпитализировали в клинику "Феофания". Из больницы глава государства несколько раз записывал видеообращение. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент чувствует себя значительно лучше.
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