В нем нуждаются 2 миллиона украинцев, - у Зеленского объяснили вопрос о каннабисе
Президент Зеленский наконец озвучил все вопросы из анонсированного им всеукраинского опроса 25 октября. Четвертый вопрос касается легализации медицинского каннабиса в Украине. Вещество нужно тяжелобольным в качестве обезболивающего.
Речь идет исключительно о медицинских препаратах с канабисом, которые необходимые людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта. Так включение этого вопроса во всенародный опрос украинцев объяснили в Офисе президента.
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"Применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военных, которые возвращаются домой с войны. По предварительным подсчетам, не менее 2 миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах", – говорится в сообщении.
У президента считают, что несправедливо оставлять решение этого вопроса только политикам. Там добавляют: дискуссия может продолжаться еще много лет без четко высказанного мнения народа.
Следовательно, вопрос, заданный гражданам во время опроса 25 октября звучит так:
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных?
В Офисе президента подчеркивают: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния или посттравматическое стрессовое расстройство.