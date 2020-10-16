Президент Зеленский наконец озвучил все вопросы из анонсированного им всеукраинского опроса 25 октября. Четвертый вопрос касается легализации медицинского каннабиса в Украине. Вещество нужно тяжелобольным в качестве обезболивающего.

Речь идет исключительно о медицинских препаратах с канабисом, которые необходимые людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта. Так включение этого вопроса во всенародный опрос украинцев объяснили в Офисе президента.

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"Применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военных, которые возвращаются домой с войны. По предварительным подсчетам, не менее 2 миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах", – говорится в сообщении.

У президента считают, что несправедливо оставлять решение этого вопроса только политикам. Там добавляют: дискуссия может продолжаться еще много лет без четко высказанного мнения народа.

Следовательно, вопрос, заданный гражданам во время опроса 25 октября звучит так:

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных?

В Офисе президента подчеркивают: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния или посттравматическое стрессовое расстройство.

Обратите внимание! Инициированный Главой государства опрос не тождественен референдуму. Голосование не будет иметь прямых юридических последствий. Впрочем, юридически некоторые из вопросов опроса могут быть впоследствии закреплены нардепами или президентом в форме представления соответствующего законопроекта.



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Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала