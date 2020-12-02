Президент не вмешивается – у Зеленского отреагировали на скандал с Венедиктовой и Татаровым
В офисе Президента утверждают, что глава государства не вмешивается в работу правоохранительных органов. В частности, в дело, в котором, вероятно, фигурирует заместитель главы ОП Олег Татаров.
Что говорят у Зеленского
Зеленский и офис Президента поддерживают любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает LIGA.net.
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Подоляк подчеркнул, что информация о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова – выдумка.
Президент и ОП исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов. Относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в офисе президента быть не может,
– подчеркнул Подоляк.
Что говорил Татаров
Татаров опровергал информацию, что причастен к преступлениям, а также, что его хотели задержать.
"Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме", – заявил Татаров.
Что этому предшествовало
- НАБУ расследует вероятную причастность Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Дело касается хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
- По данным следствия компания "Укрбуд" застройщика Максима Микитася завладела 81 миллионом гривен.
- В СМИ появилась информация, что Татарову должны были 2 декабря вручить подозрение, однако Венедиктова заблокировала процесс.
- В НАБУ подтвердили, что генпрокурор изменила прокуроров дела и сорвала вручение подозрения должностному лицу. Однако фамилия Татарова в сообщении бюро не фигурировала.
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