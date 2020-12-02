В офисе Президента утверждают, что глава государства не вмешивается в работу правоохранительных органов. В частности, в дело, в котором, вероятно, фигурирует заместитель главы ОП Олег Татаров.

Что говорят у Зеленского

Зеленский и офис Президента поддерживают любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает LIGA.net.

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Подоляк подчеркнул, что информация о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова – выдумка.

Президент и ОП исповедуют принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов. Относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в офисе президента быть не может,

– подчеркнул Подоляк.

Что говорил Татаров

Татаров опровергал информацию, что причастен к преступлениям, а также, что его хотели задержать.

"Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме", – заявил Татаров.

Что этому предшествовало